Держборг України за місяць суттєво зріс

Загальний державний та гарантований державою боргу України станом на кінець серпня сягнув 192,71 млрд доларів США, збільшившись за місяць на 6,58 млрд дол. У попередньому місяці він зріс на $1,29 млрд.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

На 31 серпня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7,95 трлн грн, або 192,71 млрд доларів США.

Протягом серпня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 177,41 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 6,58 млрд доларів США.

Зокрема, державний та гарантований державою зовнішній борг становив 5,99 трлн грн (75,34% загальної суми), або 145,17 млрд дол. США, а державний та гарантований державою внутрішній борг - 1,96 трлн грн (24,66% загальної суми), або 47,54 млрд дол США.

Нагадаємо:

Загальний державний та гарантований державою борг України станом на 31 липня 2025 року становив 7,77 трильйона гривень ($186,13 млрд в еквіваленті). Тобто за місяць держборг зріс на 76,92 млрд грн, або на $1,29 млрд