"Аерофлот" РФ вперше отримає вантажні Boeing на запчастини для пасажирських літаків

Російські пасажирські авіакомпанії вперше отримають вантажні літаки під розбір на ринку РФ.

Про це повідомляє російське видання "Комерсант".

Російська група "Волга-Дніпро" передасть вісім своїх вантажних Boeing "Аерофлоту". Йдеться про шість Boeing 737, пасажирські версії яких експлуатують сам "Аерофлот", а також про два Boeing 747.

За даними видання, група "Волга-Дніпро" завершила страхове врегулювання, новим власником стала "НЛК Фінанс".

Сума угоди становить близько $130 млн.

Шість Boeing 737–800BCF припинили польоти з лютого 2022 року, їх експлуатував перевізник "Атран", що входить до групи "Волга-Дніпро".

У іншої структури "Волга-Дніпро", AirBridgeCargo, до оголошення санкцій було чотири Boeing 747-400F, два з них компанія повернула до 2024 року китайському власнику BOC Aviation Limited.

Видання пише, що на російському ринку оцінюють придбання як вкрай вигідне поповнення пулу запчастин "Аерофлоту".

Нагадаємо:

Після повномасштабного вторгнення, Росія зазнала санкцій, їй заблокували доступ до запчастин західних літаків.

Росія просувала ідею відкриття повітряного простору США для російських авіакомпаній у рамках угоди про припинення вогню з Україною, водночас ці спроби зіштовхуються зі спротивом ЄС.