Новини 27 січня: продовження санкцій, кошти від вилову риби, зростання держборгу

Про що говорили сьогодні?

Про "Татнафту": Мін'юст України попросив Вищий антикорупційний суд застосувати санкції у вигляді стягнення активів в дохід держави російської "Татнафти" в Україні на близько 2 мільярди гривень.

Про АРМА: Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у взаємодії з Бюро економічної безпеки забезпечило передачу стратегічно важливого ТОВ "Львівська ізоляторна компанія" в управління НЕК "Укренерго".

Про санкції: Міністри закордонних справ країн ЄС на засіданні у понеділок, 27 січня, погодились на продовження санкцій проти Росії ще на пів року.

Про рибу: Вперше в історії до держбюджету України надійшли кошти для зариблення водойм, отримані від аукціонів на промисловий вилов риби. Раніше ці гроші наповнювали лише місцеві бюджети.

Про держборг: Сума державного та гарантованого державою боргу України протягом 2024 року збільшилась на 1461,3 млрд грн, у доларовому еквіваленті - на 20,74 млрд дол США.

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