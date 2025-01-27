Мін'юст хоче конфіскувати мережу АЗС російської "Татнафти" в Україні

Мін'юст України попросив Вищий антикорупційний суд застосувати санкції у вигляді стягнення активів в дохід держави російської "Татнафти" в Україні на близько 2 мільярди гривень.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Богатих.

Богатих зазначила, що російська нафтова компанія "Татнафта" контролюється вищим політичним керівництвом РФ та забезпечує значні надходження до бюджету країни-агресора.

Компанія входить до структури паливно-енергетичного комплексу РФ та виробляє близько 20 видів продукції, які включені до обов’язкового переліку рекомендованих для поставок на підприємства ВПК РФ.

Активи, які планують націоналізувати, включають корпоративні права підприємств, які провадять господарську дільність мережі АЗС та володіють нафтобазами, автозаправними станціями, транспортними засобами та спеціальною технікою на території Харківської та Полтавської областей.

Вартість активів оцінюється в суму близько 2 мільярдів гривень, додала Богатих.

Нагадаємо:

Мін'юст подав позов до суду про застосування санкцій до російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова і компанії "Rissa Investments Limited" та просить стягнути в дохід держави їхнє майно.