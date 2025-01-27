Держборг України зріс на 1,4 трильйона торік

Сума державного та гарантованого державою боргу України протягом 2024 року збільшилась на 1461,3 млрд грн, у доларовому еквіваленті - на 20,74 млрд дол США.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

"Станом на 31 грудня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6 980,93 млрд грн, або 166,06 млрд дол. США, а саме: державний та гарантований державою зовнішній борг – 5 048,44 млрд грн (72,32 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 120,09 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг – 1 932,49 млрд грн (27,68 %), або 45,97 млрд дол. США", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що державний борг України становив 6 692,42 млрд грн (95,87% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 159,20 млрд дол. США. Державний зовнішній борг становив 4 829,29 млрд грн (69,18% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 114,88 млрд дол. США.

Державний внутрішній борг становив 1 863,13 млрд грн (26,69% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 44,32 млрд дол. США.

Гарантований державою борг України становив 288,51 млрд грн (4,13%), або 6,86 млрд дол. США, зокрема: гарантований державою зовнішній борг – 219,15 млрд грн (3,14%), або 5,21 млрд дол. США; гарантований державою внутрішній борг – 69,36 млрд грн (0,99 %), або 1,65 млрд дол. США.

Нагадаємо:

Станом на 30 листопада 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6 644,68 млрд грн, або 159,74 млрд дол.