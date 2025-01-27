АРМА передало стратегічно важливий завод в управління "Укренерго"

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у взаємодії з Бюро економічної безпеки забезпечило передачу стратегічно важливого ТОВ "Львівська ізоляторна компанія" в управління НЕК "Укренерго".

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Наголошується, що передача ТОВ "Львівська ізоляторна компанія" в управління НЕК "Укренерго" здійснена на виконання розпорядження уряду України з використанням механізму, передбаченого статтею 21-1 закону про АРМА, що дозволяє передавати важливі для держави об'єкти в управління за спеціальною процедурою.

Львівський ізоляторний завод є унікальним підприємством – єдиним в Україні виробником скляних ізоляторів, критично важливих для функціонування енергетичної інфраструктури.

Як зазначають в АРМА, серед переваг від передачі активу в управління держкомпанії забезпечення енергетичної безпеки, гарантування 95% доходу до державного бюджету щомісяця, збереження виробничого потенціалу підприємства.

Наразі бенефіціаром ТОВ "Львівська ізоляторна компанія" вказана Ольга Дубовіцка (Естонія). Раніше одним із засновників компанії був росіянин Сергій Петров.

Нагадаємо:

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) уклало договір управління майновим комплексом ТОВ "Українська ягода". Управителем став консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет".