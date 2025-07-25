Новини 25 липня: урізання західної фіндопомоги Україні, обшуки у Шурми та зростання ціни на електроенергію

Про що всі сьогодні говорили?

Про гроші. Зеленський планує звернутися до європейських партнерів з проханням допомогти фінансувати підвищення зарплат військовослужбовцям. Транш фіндопомоги Ukraine Facility уріжуть через зірвані реформи, а скасування торгових преференцій з боку Європейського Союзу коштуватиме Україні 700 мільйонів доларів у 2025 році.

Про ціни. НБУ спрогнозував ціни на пальне до кінця року, а Нацкомісія з регулювання у сфері енергетики підвищила в 1,6 раза граничні ціни на ринку електроенергії.

Про боротьбу з корупцією. Детективи НАБУ в липні провели обшуки в будинку ексзаступника голови Офісу президента Андрія Єрмака Ростислави Шурми, який перебував в Німеччині. Після чого Володимир Зеленський підписав закон про суттєве обмеження незалежності антикорупційних органів.

Про інвестиції. За час повномасштабної війни в Україні відкрилися у 2,5 рази більше агрокомпаній, ніж припинили діяльність. Американська компанія Bell Helicopter планує інвестувати у виробництво в Україні.

Про Ілона Маска. З’ясувалося, що під час наступу України з метою відвоювання території у Росії наприкінці вересня 2022 року він наказав призупинити роботу терміналів Starlink.

Про санкції. На тлі санкцій і дорогих кредитів російська металургія фіксує обвал прибутків, російські автогіганти переходять на скорочений робочий тиждень, а центральний банк Росії може вже цього тижня суттєво знизити ключову ставку через уповільнення інфляції та загрозу рецесії економіки.

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Завдяки "компромісам" з природою Туреччина стала одним з найпопулярніших туристичних напрямків світу. Скільки країна на цьому заробляє і чому турецькі курорти називають "Москвою на Середземному морі"?