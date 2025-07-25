Американська авіаційна компанія шукає виробничий майданчик в Україні

Американська компанія Bell Helicopter планує інвестувати у виробництво в Україні.

Про це пише "Укрінформ".

Американський виробник гвинтокрилів Bell Helicopter, що входить до складу корпорації Textron, розглядає можливість інвестування у виробничі потужності в Україні.

Bell Helicopter виготовляє, зокрема, військові гвинтокрили AH-1Z Viper і UH-1Y Venom, які активно використовуються в армії США.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев зазначив, що уряд готовий підтримати ініціативу дієвими інструментами для інвесторів. У перспективі проєкт може стати новим етапом у розвитку оборонно-промислового партнерства між Україною та США.

Наразі триває підготовка до технічних консультацій і оцінок. Окрім цього, Соболев зустрівся з представниками дипломатичного корпусу, яким представив пріоритети новоствореного міністерства, зокрема щодо залучення інвестицій, підтримки експорту та розвитку трудового потенціалу,