З 2022 року в Україні відкрилися майже 6000 агропідприємств

З 2022 по 2025 рік в Україні відкрилися у 2,5 рази більше агрокомпаній, ніж припинили діяльність.

Про це пише Опендатабот.

За чотири роки з початку повномасштабного вторгнення в Україні було створено 5966 агропідприємств, тоді як закрилося 2346.

Зазначається, що у лідерах за кількістю нових компаній — Одеська область, де зареєстровано 612 підприємств.

Загалом з 2021 року в Україні з'явилися 8644 нові агрокомпанії, тоді як припинили діяльність 3416. Найактивнішим став 2021 рік — тоді зареєстровано 2678 нових компаній.

Найбільше агрокомпаній відкрили в Одеській, Київській, Львівській, Вінницькій та Дніпропетровській областях. Водночас найменше — у прифронтових Луганській, Донецькій та Запорізькій.

За даними дослідження, найвищі показники закриття бізнесу зафіксовані також на Одещині — 606 компаній. Дніпропетровська область втратила 225 агрокомпаній, Хмельницька — 201, Київська — 199.