Регулятор різко підвищив граничні ціни на електроенергію для бізнесу в вечірні години

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила в 1,6 раза граничні ціни на ринку електроенергії (так звані прайс-кепи) з 17:00 до 23:00.

Відповідне рішення, яке набуде чинності з 31 липня 2025 року, енергорегулятор прийняв на засіданні у п’ятницю, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з постановою про граничні ціни, з 17:00 до 23:00 вони встановлені:

на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) на рівні 15 000,00 грн/МВт*год (зараз – 9 000 грн/МВт*год),

на балансуючому ринку – 16 000 грн/МВт*год (зараз – 10 000 грн/МВт*год).

У всіх інших часових проміжках прайс-кепи залишені на чинному рівні.

В обґрунтуванні постанови метою її прийняття вказується, зокрема, забезпечення імпортного паритету для створення умов залучення максимального обсягу комерційного імпорту електричної енергії та безперебійного постачання електричної енергії споживачам.

Тарифи для населення при зміні прайс-кепів не зміняться.

Непобутові споживачі, які купують електроенергію в вечірні години за ринковою ціною, платитимуть більше.

Нагадаємо:

У грудні 2024 року НКРЕКП хотіла переглянути граничні ціни ("прайс-кепи") на електроенергію для непобутових споживачів. Але тоді остаточне рішення про їх підвищення не ухвалили.

Попереднє підвищення цінових обмежень на ринку електроенергії в Україні відбулося у червні 2024 року.