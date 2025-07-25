ЦБ Росії знизив ключову ставку до мінімуму за рік

Банк Росії може суттєво знизити ключову ставку вже цього тижня через уповільнення інфляції та загрозу рецесії економіки.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з опитуванням агентства, більшість економістів очікують зниження ставки на 200 базисних пунктів — до 18 відсотків. Один із експертів прогнозує ще глибше зниження, тоді як кілька учасників опитування схиляються до кроку на 100-150 пунктів.

За даними The Moscow Times, ставку було знижено до 18%.

Поточні дані свідчать про уповільнення інфляції до майже 4%, що відповідає цільовому рівню Центробанку. Це дає підстави для більшого пом’якшення монетарної політики після попереднього зниження ставки у червні з 21 до 20 відсотків.

У звіті банку за липень зазначається, що економічне зростання обмежене кількома галузями, які підтримуються державними витратами, тоді як решта секторів переживає нестабільність. Дорогі кредити знижують попит на житло та автомобілі, що спричиняє скорочення виробництва меблів і деревини.

Попри рекордно низьке безробіття у 2,2%, попит на робочу силу слабшає, а темпи зростання зарплат уповільнюються. Це, на думку аналітиків, може полегшити тиск на ціни й стимулювати Банк Росії на подальше зниження ставки.

Голова Центробанку Ельвіра Набіулліна раніше заявляла, що більш агресивне пом’якшення можливе за умови швидшого сповільнення інфляції та зростання, ніж очікувалося.

Нагадаємо:

Голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна стикається з тиском з боку уряду через рекордно високу ключову ставку, яка негативно впливає на економіку країни.

Російський Центробанк вчетверте поспіль зберіг ключову ставку на рівні 21%, оскільки інфляційний тиск залишається високим та відбулося суттєве погіршення умов зовнішньої торгівлі - на тлі торговельних війн впали ціни на нафту, основний експортний товар РФ.