Новости 25 июля: урезание западной финпомощи Украине, обыски у Шурмы и рост цены на электроэнергию

О чем все сегодня говорили?

О деньгах. Зеленский планирует обратиться к европейским партнерам с просьбой помочь финансировать повышение зарплат военнослужащим. Транш финпомощи Ukraine Facility урежут из-за сорванных реформ, а отмена торговых преференций со стороны Европейского Союза будет стоить Украине 700 миллионов долларов в 2025 году.

О ценах. НБУ спрогнозировал цены на топливо до конца года, а Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики повысила в 1,6 раза предельные цены на рынке электроэнергии.

О борьбе с коррупцией. Детективы НАБУ в июле провели обыски в доме экс-заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака Ростислава Шурмы, который находился в Германии. После чего Владимир Зеленский подписал закон о существенном ограничении независимости антикоррупционных органов.

Об инвестициях. За время полномасштабной войны в Украине открылись в 2,5 раза больше агрокомпаний, чем прекратили деятельность. Американская компания Bell Helicopter планирует инвестировать в производство в Украине.

Об Илоне Маске. Выяснилось, что во время наступления Украины с целью отвоевания территории у России в конце сентября 2022 года он приказал приостановить работу терминалов Starlink.

О санкциях. На фоне санкций и дорогих кредитов российская металлургия фиксирует обвал прибыли, российские автогиганты переходят на сокращенную рабочую неделю, а центральный банк России может уже на этой неделе существенно снизить ключевую ставку из-за замедления инфляции и угрозы рецессии экономики.

Эксклюзивы ЭП

Благодаря "компромиссам" с природой Турция стала одним из самых популярных туристических направлений мира. Сколько страна на этом зарабатывает и почему турецкие курорты называют "Москвой на Средиземном море"?