Транш фіндопомоги Ukraine Facility уріжуть через зрив Києвом частини обіцяних реформ

Європейська правда

Четвертий у 2025 році транш фінансової допомоги Україні у рамках механізму Ukraine Facility, який українська влада запросила ще у червні, буде наданий Україні у меншому обсязі, ніж планувалося, оскільки Україна не виконала 3 з 16 реформ, обіцяних Європейському Союзу.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє.

Наступний транш виплат Ukraine Facility буде меншим, ніж планувалося, бо Україна не виконала необхідні для цього реформи.

"Четвертий транш є найбільшим як за обсягом коштів, так і за кількістю необхідних реформ. У разі виконання всіх індикаторі та за умови реалізації 16 реформ, Україна отримала б 4,5 млрд євро", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він додав, що Україна подала запит на часткову виплату цього траншу 6 червня 2025 року.

"У своєму запиті Україна заявила про виконання 13 із 16 необхідних реформ, тоді як виконання трьох інших наразі триває", – пояснив посадовець.

"Комісія оцінила 13 реформ як виконані та пропонує Раді ЄС здійснити виплату Україні в розмірі 3,05 млрд євро як четвертий транш у межах Ukraine Facility для України", – сказав Гійом Мерсьє.

За інформацією речника Єврокомісії, з трьох невиконаних реформ "одна стосується децентралізації, інша – закону про реформу АРМА, а третя – відбору суддів до Вищого антикорупційного суду".

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Нагадаємо:

Україна може недоотримати до 1,5 млрд євро допомоги від ЄС через зрив реформ, передбачених у програмі Ukraine Facility.