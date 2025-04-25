Новини 25 квітня: зміна власника Monobank, інфляційний звіт НБУ та поділ майна Порошенків

Про Monobank. АМКУ дозволив кіпрській компанії Crestline Limited отримати контроль над ТОВ "Фінтех Бенд", яке є розробником і технологічним оператором Monobank, що здійснює всі банківські операції на базі Універсал Банку.

Про ЗАЕС. Експерти МАГАТЕ, які перебувають на Запорізькій АЕС, 23 квітня чули гучні постріли поблизу головної адміністративної будівлі, де розташований їхній офіс.

Про безробіття. В Україні за результатами І кварталу 2025 року завдяки високому попиту на робочу силу зменшилася частка безробітних і зросла частка зайнятих - до найвищого рівня за час повномасштабного вторгнення.

Про тарифи. Національний банк України припускає збільшення тарифів на ЖКП у наступні роки, зокрема з 2026 року.

Про Марину і Порошенка. Дружина колишнього президента Петра Порошенка Марина Порошенко звернулася до суду з позовом про поділ з ним майна.

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"Обложена фортеця": як економіка Ірану працює в умовах 40-річних санкцій

Як функціонує економіка Ірану? Чому Трамп поки не дозволяє Ізраїлю бомбити ядерні об’єкти Тегерана? Чи вдасться США укласти нову ядерну угоду? Чи готова економіка Ірану до великої війни на Близькому Сході?