Новости 25 апреля: смена собственника Monobank, инфляционный отчет НБУ и раздел имущества Порошенко

О Monobank. АМКУ разрешил кипрской компании Crestline Limited получить контроль над ООО "Финтех Бэнд", которое является разработчиком и технологическим оператором Monobank, осуществляющим все банковские операции на базе Универсал Банка.

О ЗАЭС. Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской АЭС, 23 апреля слышали громкие выстрелы вблизи главного административного здания, где расположен их офис.

О безработице. В Украине по результатам І квартала 2025 года благодаря высокому спросу на рабочую силу уменьшилась доля безработных и выросла доля занятых - до самого высокого уровня за время полномасштабного вторжения.

О тарифах. Национальный банк Украины предполагает увеличение тарифов на ЖКУ в последующие годы, в том числе с 2026 года.

О Марине и Порошенко. Жена бывшего президента Петра Порошенко Марина Порошенко обратилась в суд с иском о разделе с ним имущества.

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