У Monobank зміниться структура власності: кому він належатиме?

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив кіпрській компанії Crestline Limited отримати контроль над ТОВ "Фінтех Бенд", яке є розробником і технологічним оператором Monobank, що здійснює всі банківські операції на базі Універсал Банку.

Про це йдеться в рішенні АМКУ.

У коментарі ЕП співзасновник банку Олег Гороховський зазначив, що він разом із Михайлом Рогальським збільшили свої частки в "Фінтех Бенді" через Crestline Limited. Суму угоди не розкривають, але уточнюють, що вона була узгоджена всіма сторонами.

Згідно з даними YouControl, основні частки у ТОВ "Фінтех Бенд" наразі належать колишнім керівникам "Приватбанку" – Олегу Гороховському та Михайлу Рогальському. Кожен із них володіє 31,96% напряму та ще 5,24% – через посередників. Також серед співвласників – Євгенія Кривенко та кіпрська компанія Nisets Limited (по 14%), а Дар’я Букрєєва має 8%.

За повідомленням "Interfax Україна", Crestline Limited також володіє 2,784% в іншій компанії з Дніпра - ТОВ "ЕЙСІ ДІСІ Процесинг", яка на 93,351% належить "Фінтех Бенд". У ній міноритарними власниками також виступають Гороховський, Рогальський і Кривенко – по 1,082%, а також Букрєєва – 0,618%. Бенефіціарами в цій компанії названі Гороховський і Рогальський, опосередкована участь яких, крім прямої, становить по 36,13%.

Він також повідомив, що майбутні зміни у складі акціонерів відбуваються в межах стратегії розвитку компанії. Зокрема, поява кіпрських компаній Crestline та Nisets – це нормальна міжнародна практика, яка використовується для зручності корпоративного управління. Обидві структури зареєстровані як податкові резиденти України та сплачують усі податки тут, що підтверджується даними з реєстрів.

"Компанія продовжить працювати у звичному режимі. Наш фокус залишається на розвитку Monobank, екосистеми "Моно" та інноваціях у фінтеху й електронній комерції", – додав Гороховський.

Нагадаємо:

У 2024 році виторг Фінтех бенд зменшився у півтора раза до 3,71 млрд грн. Ще помітніше скоротились прибутки: у 2,7 раза, до 1,15 млрд грн.