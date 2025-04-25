Нацбанк спрогнозував, коли в Україні підвищать комунальні тарифи

Національний банк України припускає збільшення тарифів на ЖКП у наступні роки, зокрема з 2026 року.

Про це йдеться в інфляційному звіті за квітень.

Очікується, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться.

"Проте складний стан в енергетиці та фіскальна консолідація, імовірно, зумовлять поступове коригування цих тарифів у наступних роках. Зокрема, припускається початок поступового приведення їх до економічно обґрунтованих рівнів з 2026 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відтермінування їх підвищення зумовить нижчу інфляцію, але погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній.

"Водночас зростатимуть ризики нестабільності на енергоринку, погіршуватиметься інвестиційний потенціал галузі, а ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє", - продовжили в НБУ.

Натомість достатньо швидке та суттєве підвищення вартості енергоносіїв для усунення дисбалансів у енергетичному секторі посилить інфляційний тиск та зумовить потребу в збільшенні субсидій для населення, вважають банкіри.

Нагадаємо:

"Нафтогаз України" до квітня 2026 року продовжив дію "Фіксованого тарифу" на постачання газу для для населення.

Для всіх жителів України з 31 травня встановлено ціну на електроенергію у 4,32 грн/кВт-год незалежно від обсягу споживання.