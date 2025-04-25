Нацбанк спрогнозував, коли в Україні підвищать комунальні тарифи
Національний банк України припускає збільшення тарифів на ЖКП у наступні роки, зокрема з 2026 року.
Про це йдеться в інфляційному звіті за квітень.
Очікується, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться.
"Проте складний стан в енергетиці та фіскальна консолідація, імовірно, зумовлять поступове коригування цих тарифів у наступних роках. Зокрема, припускається початок поступового приведення їх до економічно обґрунтованих рівнів з 2026 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відтермінування їх підвищення зумовить нижчу інфляцію, але погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній.
"Водночас зростатимуть ризики нестабільності на енергоринку, погіршуватиметься інвестиційний потенціал галузі, а ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє", - продовжили в НБУ.
Натомість достатньо швидке та суттєве підвищення вартості енергоносіїв для усунення дисбалансів у енергетичному секторі посилить інфляційний тиск та зумовить потребу в збільшенні субсидій для населення, вважають банкіри.
Нагадаємо:
"Нафтогаз України" до квітня 2026 року продовжив дію "Фіксованого тарифу" на постачання газу для для населення.
Для всіх жителів України з 31 травня встановлено ціну на електроенергію у 4,32 грн/кВт-год незалежно від обсягу споживання.