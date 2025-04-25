Справа на 17 мільярдів: Марина Порошенко через суд хоче поділити майно з Петром Порошенком

Дружина колишнього президента Петра Порошенка Марина Порошенко звернулася до суду з позовом про поділ з ним майна.

Про це свідчить ухвала Крижопільського районного суду Вінницької області.

Позов було подано 27 березня 2025 року, підготовче засідання призначено на 29 квітня.

Адвокат Порошенка Ігор Головань у коментарі LIGA.net сказав, що не може розповісти більше, ніж повідомляється в судовому реєстрі. З його слів випливає, що позов не означає розлучення Порошенків: "Розлучення – це окремий процес, а майнові процеси – це окремі процеси".

Як пише видання, справа буде розглядатися за правилами загального позовного провадження, а не спрощеного, оскільки ціна позову становить 17 102 703 811 грн, що значно перевищує встановлений законом поріг для спрощеного провадження.

Читайте також: Політик і бізнесмен. Які активи може забрати держава в Порошенка

Головний підозрюваний у "справі Порошенка" Сергій Кузяра про ролі Медведчука та п'ятого президента у вугільних схемах

Нагадаємо:

Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконне постачання вугілля з окупованих територій.