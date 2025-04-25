Частка працюючих українців рекордно зросла за час великої війни – НБУ

В Україні за результатами І кварталу 2025 року завдяки високому попиту на робочу силу зменшилася частка безробітних і зросла частка зайнятих - до найвищого рівня за час повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться у квітневому інфляційному інфляційному звіті НБУ

Зазначається, що у І кварталі 2025 року і попит, і пропозиція робочої сили на ринку праці зростали: збільшилася як кількість вакансій, так і резюме порівняно з І кварталом 2024 року.

Підприємства також активізували зусилля із залучення до ринку праці тих, хто раніше був менш представлений на ньому: студентів, пенсіонерів, осіб з інвалідністю, ветеранів.

У результаті пом'якшилася проблема браку працівників, яка насамперед пов'язана з наслідками війни (міграція, мобілізація, посилення диспропорцій на ринку праці).

"Проте вона залишалася значною, зокрема на тлі подальшого міграційного відпливу, та стримувала діяльність підприємств і зростання випуску. Збереження значного дефіциту кадрів підживлювало зростання зарплат, доходи населення та відповідно сукупний попит", - йдеться у звіті.

В НБУ вважають, що невідповідності між попитом і пропозицією кваліфікованої робочої сили в умовах пожвавлення економічної активності зумовлюватимуть подальше підвищення зарплат у приватному секторі. Це матиме найбільший проінфляційний ефект у 2025 році.

Нагадаємо:

У січневому інфляційному звіті НБУ йшлося, що у 2025 році очікується продовження чистого відпливу мігрантів (200 тисяч українців), натомість з 2026 року почнеться чисте їх повернення в Україну (200 тисяч людей), яке пришвидшиться у 2027 році (близько 500 тисяч українців).