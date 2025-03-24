Новини 24 березня: деталі збою системи "Укрзалізниці", звинувачення Коломойського його бізнес-партнером
Про що говорили сьогодні?
Про "Укрзалізницю": Онлайн-системи "Укрзалізниці" у неділю 23 березня зазнали масштабної таргетованої кібератаки: відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується.
Про торгівлю з ЄС: Україна попереджає, що скасування безмитної торгівлі з ЄС може мати "справді руйнівні" наслідки, особливо на тлі невизначеності щодо військової підтримки з боку США.
Про Коломойського: Співзасновник групи "Приват" Олексій Мартинов звинуватив Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у відмиванні коштів через благодійний фонд релігійної організації в Дніпрі.
Про угоду з США: Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує на швидке підписання угоди про розподіл доходів від видобутку корисних копалин в Україні.
Ексклюзив ЕП:
Як Росія втрачала газовий ринок Європи і чи можливе її повернення?
Як Москва втрачала найбільший та найприбутковіший газовий ринок і чи готова Європа знову купувати російський газ, зважаючи на політичні та воєнні ризики?