Новини 24 березня: деталі збою системи "Укрзалізниці", звинувачення Коломойського його бізнес-партнером

Про що говорили сьогодні?

Про "Укрзалізницю": Онлайн-системи "Укрзалізниці" у неділю 23 березня зазнали масштабної таргетованої кібератаки: відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується.

Про торгівлю з ЄС: Україна попереджає, що скасування безмитної торгівлі з ЄС може мати "справді руйнівні" наслідки, особливо на тлі невизначеності щодо військової підтримки з боку США.

Про Коломойського: Співзасновник групи "Приват" Олексій Мартинов звинуватив Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у відмиванні коштів через благодійний фонд релігійної організації в Дніпрі.

Про угоду з США: Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує на швидке підписання угоди про розподіл доходів від видобутку корисних копалин в Україні.

Ексклюзив ЕП:

Як Росія втрачала газовий ринок Європи і чи можливе її повернення?

Як Москва втрачала найбільший та найприбутковіший газовий ринок і чи готова Європа знову купувати російський газ, зважаючи на політичні та воєнні ризики?