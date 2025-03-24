В "Укрзалізниці" розкрили деталі масштабного збою системи продажу квитків

Онлайн-системи "Укрзалізниці" у неділю 23 березня зазнали масштабної таргетованої кібератаки: відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

При відновленні фахівці "Укрзалізниці" тісно співпрацюють з кібердепартаментом Служби безпеки України.

"Ключове ворогові не вдалося: рух поїздів стабільний, вони курсують чітко без затримок та всі операційні процеси руху відлагоджено в резервному форматі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в компанії запроваджені протоколи резервування і перед повним відновленням через бекапи, фахівці мають ретельно перевірити сервіси на можливі вразливості.

"Наразі онлайн-продажі квитків лишаються недоступними і протягом цього дня готуємось ще працювати в офлайн-режимі", - продовжила пресслужба УЗ.

Як наразі працює "Укрзалізниця":

квитки продаються через каси і на 24 та 25 березня почали продаж міжнародних квитків у касах;

якщо квиток не встигнути придбати, то їх можна оформити прямо в потязі (можуть не бути наявні місця всіх класів, але прагнемо довезти всіх).

Якщо планується подорож пізніше, ніж ранкові рейси 25.03 в компанії просять не штурмувати каси. Вони працюватимуть із виключним пріоритетом на обслуговування пасажирів із відправкою сьогодні-завтра.

Усім, хто хоче повернути свій квиток на поїзд відправкою 24 березня, зробити це онлайн: за годину до відправки треба надіслати на пошту [email protected] скан-копію або чітке фото квитка та контактний номер телефону.

"Ми обробимо заявку про повернення протягом 3 діб з моменту відновлення роботи систем", - додали у пресслужбі УЗ.

Нагадаємо:

В неділю 23 березня в додатку та на сайті "Укрзалізниці" стали недоступними продаж квитків та інші онлайн-послуги.