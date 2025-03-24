Бізнес-партнер Коломойського звинуватив його у відмиванні коштів через благодійний фонд

Співзасновник групи "Приват" Олексій Мартинов звинуватив Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у відмиванні коштів через благодійний фонд релігійної організації в Дніпрі.

Про це Мартинов написав на своїй сторінці у Facebook.

"Мені стало відомо про зухвалу шахрайську оборудку, яку протягом кількох років здійснювали мої недоброчесні партнери Боголюбов і Коломойський.

Вони використовували благодійний фонд однієї з релігійних організацій міста Дніпро, у якому були засновниками, для відмивання коштів, викрадених у держави. Загалом через цей фонд відмито понад п'ять мільярдів гривень", - заявив Мартинов.

За даними Youcontrol, Коломойський є засновником єдиного Благодійного фонду "Дніпропетровська єврейська громада".

Мартинов закликав провести розслідування щодо всіх осіб, причетних до зазначених ним дій.

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ЕП звернулась до адвоката Ігоря Коломойського, але він відмовився коментувати слова Мартинова.