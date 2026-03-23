Леонід Радвінський, мільярдер і власник платформи для дорослих OnlyFans, помер від раку у віці 43 роки, і його смерть ставить питання про власність над однією з найсуперечливіших платформ.

Про це пише Bloomberg.

Леонід Радвінський, відлюдний мільярдер і власник платформи для дорослих OnlyFans, пішов з життя після тривалої боротьби з раком, повідомила компанія, що базується в Лондоні.

Радвінський купив контрольний пакет акцій платформи в 2018 році і перетворив її на культурний феномен, який змінив індустрію порнографії, дозволивши творцям безпосередньо стягувати плату за їхній контент.

Він володів материнською компанією OnlyFans, Fenix International Ltd., згідно з останнім поданням компанії у Великій Британії, нагадує агентство.

"Його смерть ставить питання про власність над однією з найсуперечливіших платформ, створених користувачами, яка з'явилася з моменту Facebook", – говориться у публікації.

Заснована в 2016 році британським батьком і сином Гаєм і Тімом Стоклі, OnlyFans здобула популярність завдяки розміщенню порнографічного матеріалу, забороненого на більшості соціальних мереж.

Вона здобула популярність під час пандемії, коли багато акторів фільмів для дорослих та секс-робітників перейшли в онлайн для альтернативних джерел доходу.

Радвінський вів переговори про продаж 60% частки в OnlyFans у угоді, яка оцінювала сайт приблизно в 5,5 мільярда доларів.

Architect Capital, маловідома інвестиційна компанія, що базується в Сан-Франциско, розпочала переговори щодо ведення пропозиції з акціонерним капіталом і близько 2 мільярдів доларів боргу, пише агентство.

Станом на лютий, переговори все ще перебували на ранніх стадіях, сказав співрозмовник, який попросив не розголошувати своє ім'я, оскільки обговорення є конфіденційними.

OnlyFans стягує 20% комісії з більшості підписок та контенту, проданого на платформі. У 2024 році компанія повідомила про понад 4,6 мільйона облікових записів творців і близько 377 мільйонів фанатів, з доходом у 1,4 мільярда доларів.

Радвінський виплатив собі близько 1,8 мільярда доларів у вигляді дивідендів з платформи з 2021 року.

Радвінський народився в українському місті Одеса, його родина переїхала до Чикаго, коли він був дитиною, останнім часом він жив у Флориді.

OnlyFans заявив, що Радвінський підтримував "кілька філантропічних проектів по всьому світу". У 2024 році він передав своє право власності до трасту.

Раніше платформа OnlyFans, яка дозволяє авторам монетизувати свій контент напряму через підписки, виплатила своєму власнику Леоніду Радвінському 701 млн доларів дивідендів.

Власник популярного у виробників еротичного контенту сервісу підписки на контент OnlyFans Леонід Радвінський став доларовим мільярдером - Forbes оцінив його статки в 1,8 млрд дол.

У травні повідомлялося, що власник OnlyFans веде переговори про продаж компанії інвесторам за оцінки компанії у близько 8 млрд дол. Тоді агентство Reuters писало, що угоду з групою інвесторів на чолі з інвестиційною фірмою Forest Road Company з Лос-Анджелеса "можуть укласти протягом наступного тижня чи двох".

За 2023 рік OnlyFans Ltd. виплатила власнику Леоніду Радвінському 472 млн дол дивідендів у минулому фінансовому році, в результаті чого за три роки він отримав від сайту понад 1 млрд дол.

Раніше повідомлялося, що українські податківці торгують базами даних українських моделей Onlyfans. Даними про тисячі українців, які створюють та поширюють порноконтент на платформі OnlyFans, зацікавилася Державна податкова служба. Податківці кажуть, що з доходів, отриманих від виготовлення та поширення порно, слід платити податки.