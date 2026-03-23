Ціни на нафту обвалилися після того, як Трамп відклав удари по енергетиці Ірану

Президент США Дональд Трамп відклав заплановані удари по енергетиці Ірану на п'ять днів після "продуктивних" переговорів між сторонами.

Про це він повідомив 23 березня у Truth Social.

"Я радий повідомити, що за останні 2 дні між США та Іраном відбулися дуже успішні переговори. Я віддав розпорядження відкласти всі військові удари на 5 днів", - написав він.

Після цих заяв ціни на нафту Brent почали різко падати, стали близько 100 доларів за барель, тобто впали на 13%.

Нагадаємо:

Станом на ранок на ранок 23 березня, тобто до заяви Трампа, нафта марки Brent торгувалася близько 113 дол. за барель.