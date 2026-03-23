Ціни на нафту обвалилися після того, як Трамп відклав удари по енергетиці Ірану

Віктор Волокіта — 23 березня, 13:28
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп відклав заплановані удари по енергетиці Ірану на п'ять днів після "продуктивних" переговорів між сторонами.

Про це він повідомив 23 березня у Truth Social.

"Я радий повідомити, що за останні 2 дні між США та Іраном відбулися дуже успішні переговори. Я віддав розпорядження відкласти всі військові удари на 5 днів", - написав він.

Після цих заяв ціни на нафту Brent почали різко падати, стали близько 100 доларів за барель, тобто впали на 13%.

Станом на ранок на ранок 23 березня, тобто до заяви Трампа, нафта марки Brent торгувалася близько 113 дол. за барель.

