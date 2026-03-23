Найшвидше падіння за 43 роки: золото обвалилося до чотиримісячного мінімуму

Ціна на золото впала на понад 8% до найнижчого показника з листопада 2025 року, продемонструвавши найбільше тижневе падіння за останні 43 роки.

Про це пише Reuters.

Золото впало до 4,203 дол. за унцію станом на 07:57 за Грінвічем. До цього ціна просаджувалася до 4,098 дол за унцію.

За минулий тиждень (16-20 березня) ціна на золото впала на понад 10% – найстрімкіше падіння з лютого 1983 року. Метал втратив 25% ціни порівняно зі своїм піком у січні 2026 року, коли золото коштувало 5,594 дол. за унцію.

Ф'ючерси золота на квітень у США впали на 8,1% до 4,205 дол. за унцію.

"Оскільки конфлікт з Іраном триває вже четвертий тиждень, а ціни на нафту коливаються на рівні 100 доларів, очікування змінилися зі зниження ставок на їхнє можливе підвищення.

Це знизило привабливість золота з точки зору дохідності", – зазначає Тім Ватерер, головний аналітик ринку компанії KCM Trade.

Ціни на інші дорогоцінні метали також різко знизилися: спотова ціна срібла впала на 6,1% до 63,66 доларів за унцію, а платини — на 6,4% до 1 799,25 доларів. Обидва метали раніше досягли найнижчих рівнів з середини грудня.

Ціна паладію знизилася на 3,6% до 1 352,75 доларів.

Після початку війни на Близькому Сході ціни на золото активно зростали через сподівання інвесторів на зниження процентних ставок.