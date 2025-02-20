Новини 20 лютого: новий удар по інфраструктурі, дані про експорт сталі

Про що говорили сьогодні?

Про митну службу: Митна служба пояснила дані про експорт української сталі до РФ на 21,04 млн дол. у 2024 році попри офіційну заборону.

Про атаку РФ: Вночі на 20 лютого Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл газової інфраструктури України, пошкодивши виробничі потужності.

Про Жеваго: Державне бюро розслідувань спільно з Міністерством юстиції готує звернення до Вищого антикорупційного суду з позовом щодо націоналізації активів і корпоративних прав ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат".

Про Порошенка: У "Міжнародного інвестиційного банку" (МІБ) можуть забрати ліцензії на торгівлю цінними паперами після запровадження санкцій проти його бенефіціарного власника Петра Порошенка.

Ексклюзив ЕП

"Щороку зникає місто завбільшки з Житомир". Коли Україні чекати навалу трудових мігрантів

Війна, мобілізація та дефіцит кадрів змушують бізнес шукати нові шляхи залучення робітників. Чи справді Україну от-от заполонять мігранти?