Новини 20 лютого: новий удар по інфраструктурі, дані про експорт сталі
Про що говорили сьогодні?
Про митну службу: Митна служба пояснила дані про експорт української сталі до РФ на 21,04 млн дол. у 2024 році попри офіційну заборону.
Про атаку РФ: Вночі на 20 лютого Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл газової інфраструктури України, пошкодивши виробничі потужності.
Про Жеваго: Державне бюро розслідувань спільно з Міністерством юстиції готує звернення до Вищого антикорупційного суду з позовом щодо націоналізації активів і корпоративних прав ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат".
Про Порошенка: У "Міжнародного інвестиційного банку" (МІБ) можуть забрати ліцензії на торгівлю цінними паперами після запровадження санкцій проти його бенефіціарного власника Петра Порошенка.
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