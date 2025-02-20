РФ здійснила масовану атаку по газовій інфраструктурі України – Галущенко

Вночі на 20 лютого Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл газової інфраструктури України, пошкодивши виробничі потужності.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Сьогодні вночі Росія знову здійснила черговий масований ракетно-дроновий обстріл газової інфраструктури. Пошкоджень зазнали, зокрема, виробничі потужності", - йдеться у повідомленні.

За його словами, що фахівці вже розпочали оцінювання ушкоджень і відновлювальні роботи.

"Метою цих злочинних атак є зупинка видобутку газу, необхідного для забезпечення побутових потреб громадян і централізованого опалення", - стверджує міністр.

Наразі вживаються всі необхідні заходи з ліквідації наслідків атак і стабілізації газопостачання.

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