ДБР ініціює націоналізацію активів Полтавського ГЗК Жеваго

Державне бюро розслідувань спільно з Міністерством юстиції готує звернення до Вищого антикорупційного суду з позовом щодо націоналізації активів і корпоративних прав ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат".

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зокрема, пропонується націоналізація 541 об’єкта нерухомого майна, що перебувають у власності підприємства, а також 172 земельних ділянок, які знаходяться в достроковій оренді комбінату на 49 років.

Крім того, під процедуру можуть потрапити 2 тис. 382 залізничні вагони та 53 тис. 331 погонний метр під’їзних колій.

Також пропонується суду розглянути передачу державі корпоративних прав у розмірі 49,5% статутного капіталу ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Нагадаємо:

У вересні 2024 року працівники ДБР скерували до суду обвинувальний акт стосовно сімох посадовців та службових осіб ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат". Менеджмент компанії підозрюють у привласненні понад 370 млн грн.

"Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" входить до групи Ferrexpo, яка належить Костянтину Жеваго.