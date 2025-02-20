Митна служба пояснила дані про експорт української сталі до РФ у 2024 році

Митна служба пояснила дані про експорт української сталі до РФ на 21,04 млн дол. у 2024 році попри офіційну заборону.

Про це йдеться у відповіді митниці на запит ЕП.

"У статистичних даних за 2024 рік відображена інформація про експорт сталі до РФ через те, що одна з вітчизняних металургійних компаній у 2024 році оформила додаткові декларації на товари, які були випущені за межі митної території України ще до 24.02.2022 року та до введення заборони на експорт товарів до РФ", – йдеться в повідомленні.

Тобто, як пояснили в Митній службі, йдеться про операції, які відбулися раніше, а оформлення документів було завершено у 2024 році.

Зазначається, що значна частка українського експорту включає перевезення великих обсягів сировини, тому з метою спрощення процедур та прискорення митного оформлення законодавство передбачає використання додаткових декларацій до періодичних митних декларацій.

"Періодична митна декларація дозволяє компаніям декларувати регулярні поставки товарів у спрощеному вигляді, а вже після завершення постачання подавати детальні дані у додатковій митній декларації", – пояснили в Держмитслужбі.

Нагадаємо:

З даних Державної митної служби випливло, що у 2024 році Україна поставила до Росії металопродукції на загальну суму 21,04 млн дол, попри офіційну заборону.