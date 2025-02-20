Новости 20 февраля: новый удар по инфраструктуре, данные об экспорте стали

О чем говорили сегодня?

О таможенной службе: Таможенная служба объяснила данные об экспорте украинской стали в РФ на 21,04 млн долл. в 2024 году, несмотря на официальный запрет.

Об атаке РФ: Ночью на 20 февраля Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел газовой инфраструктуры Украины, повредив производственные мощности.

О Жеваго: Государственное бюро расследований совместно с Министерством юстиции готовит обращение в Высший антикоррупционный суд с иском о национализации активов и корпоративных прав ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат".

О Порошенко: У "Международного инвестиционного банка" (МИБ) могут забрать лицензии на торговлю ценными бумагами после введения санкций против его бенефициарного владельца Петра Порошенко.

Эксклюзив ЭП

"Ежегодно исчезает город величиной с Житомир". Когда Украине ждать нашествия трудовых мигрантов

Война, мобилизация и дефицит кадров заставляют бизнес искать новые пути привлечения рабочих. Действительно ли Украину вот-вот заполонят мигранты?