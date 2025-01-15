Новини 15 січня: санкції США торкнулися ЗАЕС, оподаткування всіх посилок з-за кордону

Про що говорили сьогодні?

Про нові санкції: Мінфін США додав до санкційного списку проти РФ "Федеральне державне унітарне підприємство "Запорізька АЕС", яке росіяни створили на базі окупованої української атомної станції.

Про оподаткування посилок: Голова Комітету Ради Данило Гетманцев подав на реєстрацію у ВВР два законопроєкти про оподаткування податком на додану вартість та митом поштових відправлень в Україну.

Вони передбачають оподаткування ПДВ (20%) всіх посилок із-за кордону, незалежно від вартості, ввізне мито з них буде справлятися лише у разі, якщо вартість товарів перевищує 150 євро.

Про реєстри: Реєстри обтяжень і рухомого майна, реєстр виконавчих проваджень ще перебувають у процесі відновлення, а роботу критично важливих державних реєстрів після масштабної кібератаки з боку Росії вже відновлено.

Запуск усіх сервісів планується до кінця січня.

Про чергову атаку РФ на енергетику: В ніч на середу Росія завдала комбінованого повітряного удару по інфраструктурі та енергетиці України, випустивши 117 цілей ракет і дронів, українська ППО знищила 77 із них.

Оператор системи передачі вводив превентивні обмеження електропостачання у зв’язку з російською ракетною атакою.

Росія цілила зокрема по газовій інфраструктурі.

Ексклюзиви ЕП

"Наймасштабніша земельна афера в історії Києва". Як землі біля музею "Пирогів" опинилися в руках забудовників

18 років тому Київрада провела одну з наймасштабніших земельних афер в історії міста: віддала фіктивним кооперативам 1 500 га для будівництва. Прокуратурі вдалося "відвоювати" більшість ділянок, але ризик забудови все ще існує.

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Скандал з прокурорами та обіцянка президента покарати винних показала, що найкращий захист від зовнішнього втручання в Україні працює в системі прокуратури.