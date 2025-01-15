Шмигаль розповів, куди цілила РФ під час ракетної атаки по Україні 15 січня
Фото: Телеграм-канал Шмигаля
Росія здійснила масований удар проти енергетики України 15 січня: цілила зокрема по газовій інфраструктурі.
Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Ворог цілив по газовій інфраструктурі та об'єктах, що забезпечують нормальне життя людей", - повідомив він.
За його словами, завдяки силам ППО "російський сценарій вкотре провалився", бо енергосистема працює стабільно.
Нагадаємо:
В ніч на середу Росія завдала комбінованого повітряного удару по інфраструктурі та енергетиці України, випустивши 117 цілей ракет і дронів, українська ППО знищила 77 із них.
Оператор системи передачі вводив превентивні обмеження електропостачання у зв’язку з російською ракетною атакою, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.