Шмигаль розповів, куди цілила РФ під час ракетної атаки по Україні 15 січня

Росія здійснила масований удар проти енергетики України 15 січня: цілила зокрема по газовій інфраструктурі.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ворог цілив по газовій інфраструктурі та об'єктах, що забезпечують нормальне життя людей", - повідомив він.

За його словами, завдяки силам ППО "російський сценарій вкотре провалився", бо енергосистема працює стабільно.

Нагадаємо:

В ніч на середу Росія завдала комбінованого повітряного удару по інфраструктурі та енергетиці України, випустивши 117 цілей ракет і дронів, українська ППО знищила 77 із них.

Оператор системи передачі вводив превентивні обмеження електропостачання у зв’язку з російською ракетною атакою, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.