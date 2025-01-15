У Мін'юсті розповіли, коли відновлять роботу усіх реєстрів

Реєстри обтяжень і рухомого майна, реєстр виконавчих проваджень ще перебувають у процесі відновлення, а роботу критично важливих державних реєстрів після масштабної кібератаки з боку Росії вже відновлено.

Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Зазначається, що запуск усіх сервісів планується до кінця січня.

"На відміну від державного реєстру актів цивільного стану чи ЄДР, які відновлювалися поетапно, ці реєстри можуть бути відновлені лише одночасно через їхню тісну взаємопов'язаність", - пояснив перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко.

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Нагадаємо:

19 грудня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина повідомила, що РФ здійснила кібератаку на державні реєстри, які перебувають у компетенції Мін'юсту. Їхню роботу тимчасово зупинено.

19 грудня представники влади запевняли, що реєстри будуть відновлені за два тижні.

30 грудня Міністерство юстиції України відновило роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів після кібератаки РФ.

4 січня У системі державних реєстрів Мін'юсту запрацював ДРАЦС: відновлено можливість реєструвати шлюби, народження та інші акти цивільного стану.

Міністерству юстиції в середу, 8 січня, вдалося відновити роботу свого вебсайту після кібератаки РФ.

Міністерство юстиції 10 січня відновило роботу всіх основних сервісів порталу ЄДР після масштабної кібератаки з боку РФ.