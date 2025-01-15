Гетманцев подав законопроєкт про оподаткування всіх посилок із-за кордону

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав на реєстрацію у Верховній Раді два законопроєкти про оподаткування податком на додану вартість та митом поштових відправлень в Україну.

Про це він написав у Телеграм.

Вони передбачають оподаткування ПДВ (20%) всіх посилок із-за кордону, незалежно від вартості, ввізне мито з них буде справлятися лише у разі, якщо вартість товарів перевищує 150 євро.

Не оподатковуватимуть ПДВ лише посилки з товарами вартістю до 45 євро за умови, що вони надсилаються фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети.

За словами Гетманцева, проєкти змін до Митного та Податкового кодексів були розроблені відповідними бізнес-асоціаціями і їх підтримали Американська торговельна палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація, Українська рада бізнесу, Асоціація підприємств інформаційних технологій, Асоціація ритейлерів України, Торгово-промислова палата України.

Для спрощення процесу імпорту пропонується впровадити механізм IOSS (як в Євросоюзі), де ПДВ може сплачувати безпосередньо постачальник або маркетплейс, і запровадити нову митну декларацію для товарів невеликої вартості (аналог європейської Н7).

За словами Гетманцева, сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом виключить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур.

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Нагадаємо:

Літом 2024 року Міністерство фінансів запропонувало встановити ПДВ на імпортні посилки розміром до 150 євро. Ця норма була в законопроєкті про підвищення податків, але потім її звідти прибрали.

Міністр фінансів Сергій Марченко казав, що запровадження податку на посилки до 150 євро дозволить закрити тіньову схему завезення товарів, якою користуються інтернет-магазини.