США наклали санкції на структуру РФ, яка керує окупованою Запорізькою АЕС

Мінфін США додав до санкційного списку проти РФ "Федеральне державне унітарне підприємство "Запорізька АЕС", яке росіяни створили на базі окупованої української атомної станції.

Про це йдеться в оновленому санкційному списку Мінфіну США.

Крім того, до списку додали генерального директора структури Владислава Ісаєва. Він головує на посаді з квітня 2024 року.

У жовтні 2022 року прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав розпорядження про створення федерального державного унітарного підприємства "Запорізька АЕС" на захопленій росіянами українській ЗАЕС.

Підприємство країни-агресора було створено після наказу Путіна, відповідно до якого об'єкти ЗАЕС були захоплені у власність федерального уряду РФ.

Нагадаємо:

Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня 2022 року, відтоді окупанти регулярно обстрілювали об’єкт, що загрожує ядерною катастрофою.