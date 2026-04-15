Ексміністра енергетики Галущенка залишили під вартою ще на два місяці

Суд продовжив колишньому міністру енергетики Герману Галущенку строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.

Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду.

Йдеться, що як альтернативу, суд залишив заставу у розмірі 200 млн грн, у разі внесення якої на нього покладається ряд процесуальних обов'язків.

Нагадаємо:

Вранці 10 листопада 2025 року стало відомо про те, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у на той час міністра юстиції Германа Галущенка. Тоді ж джерела УП повідомили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики, а такожоприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів у цій справі.

У ніч 15 лютого при спробі перетину кордону НАБУ та САП затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

16 лютого Вищий антикорупційний суд розглянув скаргу захисту ексміністра енергетики Германа Галущенка на його нібито незаконне затримання. Скаргу захисту задовольнили частково, а Галущенка залишили під вартою до обрання запобіжного заходу.

17 лютого ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, який разом із Тимуром Міндічем фігурує у справі "Мідас" про корупцію навколо "Енергоатому", взяли під варту із альтернативою внесення застави у 200 мільйонів гривень.