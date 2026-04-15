Нафта відреагувала на посилення блокади в Ормузькій протоці

Ціни на нафту в середу відіграли попереднє падіння і перейшли до зростання після того, як набула чинності блокада Ормузької протоки, запроваджена США.

Про це повідомляє агентство Reuters та газета Financial Times.

Міжнародний еталон Brent зараз торгується з підвищенням на 1 відсоток — на рівні 95,68 долара за барель. Американський еталон West Texas Intermediate додав 0,3 відсотка — до 91,63 долара за барель.

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що переговори про завершення війни між США та Ізраїлем, з одного боку, та Іраном — з іншого, можуть поновитися в Пакистані протягом наступних двох днів, після того як зрив переговорів на вихідних спонукав Вашингтон запровадити блокаду іранських портів.

Це посилило оптимізм щодо того, що переговори зрештою можуть врегулювати конфлікт і відновити потоки сирої нафти та пального.

Ринок вважає, що найгірше вже позаду, і закладає в ціни подальші раунди мирних переговорів між США та Іраном у найближчі дні, однак наразі більше надії, ніж реальних зрушень, сказав керівник групи з енергетичного сектору DBS Bank Сувро Саркар.

"Фізична нафта все ще торгується зі значними преміями до цих ф'ючерсних цін", — сказав він.

Війна здебільшого перекрила Ормузьку протоку — ключовий водний шлях для постачання сирої нафти та нафтопродуктів із Перської затоки до покупців у світі, особливо в Азії та Європі.

Танкер, який пов'язаний з Китаєм і знаходиться під санкціями США, вийшов із Ормузької протоки, випробовуючи дієвість американської морської блокади.

Раніше повідомлялося, що блокада американським військовим флотом іранських портів та прибережних районів з боку США загострює напруженість: морський трафік через Ормузьку протоку знову різко скоротився.

Ще три судна, які заходили в іранські порти, спробували пройти через Ормузьку протоку, випробовуючи попередження США про те, що будь-які судна, які виходитимуть із Перської затоки з іранських портів або прибережних вод, будуть перехоплені.