Новини 14 липня: угоди на 13 мільярдів, вищі виплати після народження дитини та американці на одеському заводі

Про що всі сьогодні говорили?

Про зміни в уряді. Президент Володимир Зеленський запропонував очолити уряд Першій віцепрем’єрці Юлії Свириденко,і вона обіцяє невдовзі оголосити пропозиції щодо кандидатур членів уряду.

Про угоди з полів URC-2025. Під час конференції з питань відновлення України у Римі укладено понад 200 угод та меморандумів на загальну суму понад 13 млрд євро.

Про підвищення дитячих виплат. Уряд затверджує проєкт закону про допомогу сім’ї до та після народження дитини. Закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн.

Про термінал, який знову належить американцям. Американські інвестори отримали контроль над одеським зерновим терміналом "Олімпекс" після судового протистояння з попередніми власниками.

Про корупцію. БЕБ викрило схему привласнення бюджетних коштів, до якої причетні співробітники низки медичних закладів та посадовці Національної служби здоровʼя.

Про вартість біткоїна. Вона встановила новий рекорд – біткоїн перетнув позначку в 120 тисяч доларів.

Про Росію. В Іспанії за відмивання грошей затримали сина віцепрезидента держкорпорації РФ. Йдеться про Дмитра Артякова – старшого сина віцепрезидента "Ростеху" і колишнього губернатора Самарської області Володимира Артякова.

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