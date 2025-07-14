БЕБ викрило оборудки медизакладів з послугами за державні кошти

Бюро економічної безпеки України викрило схему привласнення бюджетних коштів, до якої причетні співробітники низки медичних закладів та посадовці Національної служби здоровʼя.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки України.

"За даними слідства, фігуранти справи внесли до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я неправдиву інформацію щодо кількості громадян, які отримали медичні послуги за пакетом "Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям". Надалі вони надали фіктивні звіти до Національної служби здоров’я України. У такий спосіб заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах", – говориться у повідомленні.

Триває досудове розслідування за статтею Кримінального кодексу України про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

У столичних медичних закладах та за місцями проживання фігурантів проводяться обшуки. Встановлюються інші причетні посадові особи з НСЗУ та МОЗ, повідомляє БЕБ.

Оперативний супровід забезпечує департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні призупинили оплати 36 закладам охорони здоров’я через те, що там ймовірно не забезпечували пацієнтів безкоштовними ліками та медичними виробами за Програмою медичних гарантій.

Також повідомлялося, що Національна служба здоров’я України (НСЗУ) штрафуватиме медичні заклади за стягнення з пацієнтів грошей за наркоз при проведенні оперативних втручань.

Також раніше повідомлялося, що з початку року податкова провела 910 перевірок в аптеках та інших об’єктах, що продають лікарські засоби та вироби медичного призначення, та виявила 1,7 тис. порушень податкового та іншого законодавства. Сума штрафів – 19,1 млн гривень.

Також ЕП писала, що в Україні приватний сектор вперше став домінувати над державним за кількістю надавачів медичних послуг у сфері первинної допомоги. Детальніше можна прочитати у статті "Від державного до приватного. Як медична реформа змінила ринок лікарських послуг".