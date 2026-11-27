Ціни на нафту йдуть угору після нових атак на Близькому Сході

У п'ятницю ціна на нафту марки Brent піднялася вище 97 доларів за барель, що дає підстави очікувати першого тижневого зростання за останні чотири тижні.

Про це свідчать дані Trading Economics.

Станом на 09:30 за Києвом ціна на Brent зросла на 1,04% до 97,39 дол. за барель, а WTI – на 1,41%, до 86,13 дол. за барель.

Причиною називають посилення атак на енергетичні об'єкти та танкери на Близькому Сході.

Зокрема, в четвер єменські хусити, підтримувані Іраном, завдали удару по нафтопереробному заводу "Джазан" у Саудівській Аравії на узбережжі Червоного моря, а в середу – по нафтовому хабу "Рас-Танура" в Перській затоці.

За даними Управління морських торговельних операцій Великої Британії, у середу в Ормузькій протоці також атакували танкер. Це сталося на тлі непідтверджених іранських повідомлень про те, що цього тижня кілька суден підірвалися на мінах.

"Попри нещодавнє відновлення, ціни на нафту цього місяця залишаються майже на 20% нижчими, оскільки вантажі нафти з Перської затоки поступово відновлюються, а МЕА прогнозує надлишок пропозиції у четвертому кварталі", – йдеться в повідомленні.

Учасники ринку також звертають увагу на недільну зустріч ОПЕК+, на якій, як очікується, члени організації обговорять стратегію постачання групи на 2027 рік.

Нагадаємо:

Імпорт російської сирої нафти до Індії цього місяця має скоротитися до рівня до початку війни на Близькому Сході, оскільки відновлення експорту з регіону забезпечує покупцям велику кількість дешевших вантажів.