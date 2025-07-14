Свириденко обіцяє незабаром оголосити кандидатури в уряд

Перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко, якій президент Володимир Зеленський запропонував очолити уряд, повідомила, що невдовзі планує оголосити пропозиції щодо кандидатур членів уряду.

Про це Свириденко написала у Facebook, повідомляє "Українська правда".

"Рішення про призначення прем'єр-міністра України ухвалює Верховна Рада. Готуємось до взаємодії з парламентом та до представлення відповідних урядових кроків. Пропозиції щодо кандидатур членів уряду оголошу незабаром", – зазначила вона.

Свириденко повідомила, що глава держави визначив пріоритетні задачі, які він бачить перед оновленим урядом: зміцнення економічного потенціалу України, розширення програм підтримки українців та масштабування виробництва власної зброї.

"Реалізувати ці завдання можливо завдяки відчутній дерегуляції, ліквідації будь-яких бюрократичних перепон, скороченню некритичних державних видатків і дублювання функцій державних інституцій, захисту підприємництва та повній концентрації державних ресурсів заради оборони України та відновлення після бойових дій", – додала віцепрем’єрка.

Нагадаємо:

14 липня президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєрці Юлії Свириденко очолити уряд України.

За даними джерел УП, призначення нового складу Кабінету міністрів у Верховній Раді планується на 17 липня, наступного дня після голосування про відставку.

За словами джерел УП, замість Свириденко керувати Міністерством економіки планують призначити чинного першого заступника міністра Олексія Соболєва. Про інші плановані кадрові зміни читайте тут.

"Українська правда" писала, що в липні в Україні плануються перестановки в Кабміні. За даними УП, Свириденко планує привести з собою в уряд трьох близьких до себе посадовців.