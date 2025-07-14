Вартість біткоїна встановила новий рекорд

У понеділок 14 липня біткоїн вперше перетнув позначку в 120 000 доларів.

Про це пише Reuters.

Йдеться, що біткоїн досяг рекордного максимуму в $122 571,19, потім знизився до $121 952,61, що на 2,4% вище, ніж попередній показник.

Того ж дня Палата представників США має обговорить низку законопроектів, спрямованих на забезпечення індустрії цифрових активів національною регуляторною базою, якої вона давно потребує.

Ці вимоги підтримує президент США Дональд Трамп, який назвав себе "крипто-президентом" і закликав політиків переглянути правила на користь галузі.

Ринковий аналітик IG Тоні Сікамор вважає, що ріст ціни криптовалюти пов'язаний з сильним інституційним попитом, очікуванням подальшого зростання та підтримкою з боку Трампа.

"За останні шість чи сім днів спостерігається дуже, дуже сильне зростання, і зараз важко зрозуміти, де воно зупиниться. Схоже, що воно легко може досягти рівня 125 000 доларів", – сказав він.

Зростання вартості біткойна, яке з початку року зросло на 29%, спричинило ширше зростання інших криптовалют протягом останніх кількох сесій, навіть попри хаотичні тарифи Трампа, пише видання.

Нагадаємо:

У п’ятницю 11 липня курс Bitcoin зріс до історичного максимуму, що стало результатом активного інтересу з боку великих інституційних інвесторів та сприятливої криптополітики адміністрації президента США Дональда Трампа.