Новини 13 лютого: руйнівний удар РФ по енергетиці Одеси та один із найбільших пакетів оборонної підтримки України

Про що сьогодні говорили

Про атаки РФ. Після обстрілів складна ситуація з енергопостачанням на Одещині та Миколаївщині після нічної атаки, а також в Києві та Дніпропетровській області.

Про Одесу. Ворог завдав руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси, у ДТЕК заявили, що руйнування надзвичайно серйозні. Також в Одесі масштабна пожежа знищила великий автосалон.

Про гуманітарну допомогу. Китай вирішив надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги.

Про "Рамштайн". За результатами зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" партнери підтвердили один із найбільших бюджетів на підтримку України – 38 млрд доларів на 2026 рік.

Про податки ФОПам. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд не буде в лютому подавати до парламенту законопроєкт про запровадження ПДВ для ФОПів.

Про санкції. Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 91 морського судна, які є частиною тіньового флоту Росії.

Ексклюзиви ЕП

Великий китайський зашморг: як через кредити Пекін контролює інші країни світу

Після Другої світової війни Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Сполучені Штати Америки стали головними світовими кредиторами, маючи значний глобальний вплив. Проте в останнє десятиліття з'явився новий важковаговик у наданні позик іншим країнам – Китай.