На Одещині та Миколаївщині складна ситуація з енергетикою після нічної атаки

Складна ситуація з енергопостачанням після нічних обстрілів в Одеській та Миколаївській областях після нічної атаки, а також в Києві та Дніпропетровській області після вчорашніх обстрілів.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за результатами проведеного енергетичного селектору.

Вона поінформувала, що у столиці над відновленням електропостачання у столиці працює більше 60 бригад, також тривають відновлювальні роботи для повернення тепла.

На Одещині енергетики працюють над заживленням понад 130 тисяч абонентів, які опинилися без електропостачання. Уже підключені обʼєкти критичної інфрастркутури, зазначила Свириденко.

"Очікуємо морозів наступного тижня. Ремонтні бригади роблять все можливе, щоб прискорити ремонти на всіх енергообʼєктів. Доручила профільним міністерствам та головам ОВА підготувати всі необхідні ресурси для швидкого реагування на нові можливі обстріли в умовах сильних холодів", – повідомила очільниця уряду.

За потреби розгортатимуться додаткові пункти незламності і генератори великої потужності.

Нагадаємо:

У Миколаївській області внаслідок ранкової атаки російських безпілотників зафіксоване пошкодження енергетичної інфраструктури.

Ворог завдав руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси 13 лютого.