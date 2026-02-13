У лютому уряд не буде подавати законопроєкт про запровадження ПДВ для ФОП

Кабінет міністрів не буде в лютому подавати до парламенту законопроєкт про запровадження ПДВ для ФОПів.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду.

Водночас, вона не уточнила, коли зрештою уряд зможе внести відповідний проєкт закону.

Зазначимо, подання законопроєкту про запровадження податку на додану вартість для ФОПів — одна з вимог Міжнародного валютного фонду, виконання якої необхідне для укладання нової програми співпраці обсягом 8,1 млрд дол. та терміном на 4 роки.

Угода з МВФ необхідна Україні для того, щоб отримувати фінансування від Європейського Союзу обсягом 90 млрд євро на 2026-2027 роки. Ці кошти Україна очікує спрямувати на оборонні та цивільні потреби.

Співрозмовники ЕП, ознайомлені зі станом фінансування бюджету, зазначають, що наявне в України міжнародне фінансування може закінчитися вже у квітні. Якщо до того часу Україна не отримає коштів від ЄС, то можливі проблеми з фінансуванням деяких бюджетних програм.

Наразі уряд проводить консультації щодо законопроєкту про ПДВ для ФОПів. Першочергово вимога полягала у тому, щоб платниками ПДВ ставали всі ФОПи з оборотом понад 1 млн грн. Однак наразі розмір цього порогу можуть збільшити до 2 млн грн. Також в уряді обговорюють можливість скасування блокувань податкових накладних для ФОПів а також спрощення адміністрування цього податку для них.

