Росіяни дронами знищили великий автосалон в Одесі

В Одесі масштабна пожежа, яка виникла внаслідок масованої атаки ударними безпілотниками по місту 13 лютого, знищила великий автосалон.

Про це повідомило Головне управління ДСНС в Одеській області.

"Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі в автосалоні, де вогонь розповсюдився на площу 2000 кв. м, горіли автомобілі, які були припарковані поруч, гаражні бокси з автомобілями та енергетичний об'єкт, який зазнав значних пошкоджень", - йдеться у повідомленні ДСНС.

За даними інформаційно-аналітичної групи Auto-Consulting, пожежею практично повністю зруйновані автосалони "Адіс-Авто", які вже багато років працювали в Одесі.

"Інтерфакс-Україна" уточнює, в Одесі три дилерських центри "Адіс-Мотор" автобрендів групи Stellantis - Peugeot (відкрито у 2010 році), Jeep (2024 року), та Opel (відкрито у 2020 році).

Агентству поки не вдалось отримати підтвердження в представництві Stellantis в Україні щодо знищеного автосалону.

Нагадаємо:

Ворог завдав руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси 13 лютого.