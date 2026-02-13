На "Рамштайні" погодили один із найбільших пакетів оборонної підтримки України

За результатами зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" партнери підтвердили один із найбільших бюджетів на підтримку України – 38 млрд доларів на 2026 рік.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

У Міноборони уточнили, що 6 млрд дол. Україні отримає у конкретних пакетах допомоги, зокрема більш як 2,5 млрд дол. на українські дрони, понад 500 млн дол. на PURL, 2 млрд дол. на ППО, а також кошти на артилерійські боєприпаси, підготовку, морські спроможності й інші напрями.

Федоров також уточнив, що Україна домовилась з низкою європейських партнерів про термінову поставку ракет до Patriot з їхніх складів.

Скільки коштів виділили партнери:

Велика Британія – 3 млрд на військову допомогу у 2026 році.

Німеччина – 1 млрд євро на закупівлю дронів, профінансує проєкт "купола" ППО та проєкт дроново-штурмових підрозділів у межах свого бюджету на допомогу Україні в 11,5 млрд євро.

Норвегія – 7 млрд дол. у 2026 році, з яких 1,4 млрд на дрони, 700 млн на ППО, 200 млн на артилерію, 125 млн на PURL.

Бельгія – 1 млрд євро;

Швеція – 3,7 млрд євро;

Данія – 2 млрд доларів;

Іспанія – 1,2 млрд доларів;

Литва – 265 млн доларів;

Канада – 50 млн доларів на "данську модель" та 45 млн доларів на медичну підтримку;

Іспанія – 8 млн доларів на ініціативу PURL та 2,4 млн доларів на закупівлю озброєння через NSATU trust fund;

Словенія – пакет допомоги у 5 млн доларів.

Крім цього, Латвія, Естонія та Нідерланди пообіцяли виділити щонайменше по 0,25% ВВП на підтримку України. Остання – ще плюс 90 млн євро на PURL.

Також Австралія та Португалія анонсували новий внесок в ініціативу PURL, а Туреччина підсилить нашу ППО своїм внеском.

