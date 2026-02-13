На "Рамштайні" погодили один із найбільших пакетів оборонної підтримки України
За результатами зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" партнери підтвердили один із найбільших бюджетів на підтримку України – 38 млрд доларів на 2026 рік.
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.
У Міноборони уточнили, що 6 млрд дол. Україні отримає у конкретних пакетах допомоги, зокрема більш як 2,5 млрд дол. на українські дрони, понад 500 млн дол. на PURL, 2 млрд дол. на ППО, а також кошти на артилерійські боєприпаси, підготовку, морські спроможності й інші напрями.
Федоров також уточнив, що Україна домовилась з низкою європейських партнерів про термінову поставку ракет до Patriot з їхніх складів.
Скільки коштів виділили партнери:
- Велика Британія – 3 млрд на військову допомогу у 2026 році.
- Німеччина – 1 млрд євро на закупівлю дронів, профінансує проєкт "купола" ППО та проєкт дроново-штурмових підрозділів у межах свого бюджету на допомогу Україні в 11,5 млрд євро.
- Норвегія – 7 млрд дол. у 2026 році, з яких 1,4 млрд на дрони, 700 млн на ППО, 200 млн на артилерію, 125 млн на PURL.
- Бельгія – 1 млрд євро;
- Швеція – 3,7 млрд євро;
- Данія – 2 млрд доларів;
- Іспанія – 1,2 млрд доларів;
- Литва – 265 млн доларів;
- Канада – 50 млн доларів на "данську модель" та 45 млн доларів на медичну підтримку;
- Іспанія – 8 млн доларів на ініціативу PURL та 2,4 млн доларів на закупівлю озброєння через NSATU trust fund;
- Словенія – пакет допомоги у 5 млн доларів.
Крім цього, Латвія, Естонія та Нідерланди пообіцяли виділити щонайменше по 0,25% ВВП на підтримку України. Остання – ще плюс 90 млн євро на PURL.
Також Австралія та Португалія анонсували новий внесок в ініціативу PURL, а Туреччина підсилить нашу ППО своїм внеском.
Нагадаємо:
Німеччина планує виділити додатковий транш енергетичної допомоги Україні орієнтовно у 4,8 млн євро.