Ворог вдарив по енергетиці Одеси: руйнування надзвичайно серйозні

Ворог завдав руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси 13 лютого.

Про це повідомляє ДТЕК.

Зазначається, що руйнування надзвичайно серйозні.

Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

Наразі працівники ДТЕК розбирають завали.

Нагадаємо:

На Одещині у ніч на 13 лютого ворог вдарив безпілотниками по одному з портів, одна людина загинула.

Міська влада Херсона повідомила, що місто залишилось без електропостачання вранці 13 лютого.