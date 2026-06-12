Новини 12 червня: IPO SpaceX, транш МВФ

Про Маска: Ілон Маск став першим у світі трильйонером після того, як SpaceX залучила рекордні $75 млрд під час IPO.

Про знеструмлення: внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру нові знеструмлення зафіксовані у п'яти областях.

Про банки: PINBank повернувся до повноцінної роботи після того, як Фонд гарантування продав 100% акцій банку польській фінтех-компанії Zen.com за 175 млн грн, а новий власник докапіталізував банк і виконав вимоги НБУ.

Про зарплати військовим: Україна має ресурс, щоб збільшити виплати в армії, тож уряд затвердить конкретний механізм і перші нові доплати почнуть виплачувати вже в червні.

Водночас у бюджеті на 2026 рік не передбачено коштів на реалізацію експериментального проєкту, який передбачає підвищення виплат військовослужбовцям.

Про Галущенка: Вищий антикорупційний суд продовжив строк тримання під вартою ексміністра енергетики Германа Галущенка, але зменшив заставу до 150 мільйонів гривень.

Про МВФ: Міжнародний валютний фонд (МВФ) погодився виділити Україні транш кредиту, незважаючи на невиконання умови щодо ухвалення закону про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро.

Про Facebook: мористувачі фіксують проблеми у роботі додатків від компанії Meta. Мова зокрема про Facebook та Instagram.

Про SpaceX: акції SpaceX підскочили на понад 20% під час дебюту на біржі Nasdaq у п'ятницю, що підвищило ринкову капіталізацію компанії до понад 2 трильйонів доларів.

Ексклюзиви ЕП:

IPO космічного масштабу: Маск виводить SpaceX на біржу

Торгова сесія на американській біржі Nasdaq 12 червня буде історичною не лише для SpaceX, а й для всього фондового ринку. Із розміщенням акцій космічної компанії Ілона Маска з тикером SPCX, світ стає свідком найбільшого IPO в історії.