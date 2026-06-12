Нові виплати військовим: коштів у бюджеті не передбачено. Як їх профінансують?

У бюджеті на 2026 рік не передбачено коштів на реалізацію експериментального проєкту, який передбачає підвищення виплат військовослужбовцям.

Про це йдеться у висновках Міністерства фінансів до постанови уряду, яка запроваджує відповідний експериментальний проєкт. Текст висновків та самої постанови є у розпорядженні ЕП.

Що саме змінюється для військових?

Нові виплати військовослужбовцям Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії та Державної прикордонної служби запроваджують у межах експериментального проєкту. Цей проєкт триватиме 2 роки – до червня 2028-го.

Проєкт уточнює, що військовослужбовці й надалі отримуватимуть виплати, які передбачалися за ведення бойових дій і раніше. Зокрема:

додаткова винагорода у розмірі до 100 тис. грн на місяць – тим, хто бере безпосередню участь у бойових діях у першому ешелоні оборони або наступу (пропорційно часу виконання відповідних завдань);

– тим, хто бере безпосередню участь у бойових діях у першому ешелоні оборони або наступу (пропорційно часу виконання відповідних завдань); одноразова винагорода за виконання бойових завдань у розмірі 170 тис. грн (у розрахунку на місяць пропорційно часу участі у бойових діях та заходах) – військовослужбовцям у складі підрозділів першого ешелону оборони або наступу до взводного опорного пункту включно;

(у розрахунку на місяць пропорційно часу участі у бойових діях та заходах) – військовослужбовцям у складі підрозділів першого ешелону оборони або наступу до взводного опорного пункту включно; одноразова винагорода у розмірі 70 тис. грн (на місяць, пропорційно часу виконання завдань) – військовослужбовцям у складі підрозділу першого ешелону оборони або наступу до ротного опорного пункту включно;

Також запроваджуються нові доплати:

20 тис. грн на добу – за ведення штурмових дій у разі відновлення втрачених позицій;

– за ведення штурмових дій у разі відновлення втрачених позицій; 40 тис. грн на добу – за ведення штурмових дій у разі захоплення позицій безпосередньо на лінії бойового зіткнення або у глибині оборони противника;

– за ведення штурмових дій у разі захоплення позицій безпосередньо на лінії бойового зіткнення або у глибині оборони противника; 250 тис. грн – за кожного взятого у полон противника (розподіляється між військовослужбовцями, які брали участь у захопленні противника у полон);

– за кожного взятого у полон противника (розподіляється між військовослужбовцями, які брали участь у захопленні противника у полон); 25 тис. грн – за кожного знищеного противника у стрілецькому та рукопашному бою за умови підтвердження відеофіксацією.

Загальна сума усіх цих виплат не може перевищувати 460 тис. грн на місяць.

Також проєкт передбачає запровадження додаткової винагороди у розмірі 50 тис. грн на місяць військовослужбовцям, які перебувають на пунктах управління в районах ведення бойових дій.

Тим військовим, яким не передбачена жодна з перерахованих вище нових винагород, надаватимуть додаткову винагороду у розмірі 30 тис. грн на місяць.

Військовослужбовці, які мають право одразу на декілька видів нових винагород, будуть виплачувати ту, яка є більшою.

Ухвалена урядом постанова передбачає запровадження формули розрахунку часу обов'язкового відпочинку для військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях. На кожні 2 дні виконання бойових завдань – 1 день відпочинку.

Скільки нові виплати будуть коштувати бюджету?

Відповідно до розрахунків уряду, на реалізацію експериментального проєкту на 2026-2028 роки необхідно 373,2 млрд грн додаткових видатків. Із них,

у 2026 році (за 7 місяців, які лишилися до кінця року) – 107,7 млрд грн,

у 2027 році – 186,8 млрд грн,

у 2028 році (за перші 5 місяців року) – 78,7 млрд грн.

У розрізі відомств, найбільше додаткових видатків потребуватиме Міністерство оборони – 271,2 млрд грн. На потреби Державної спеціальної служби транспорту потрібно додатково 5,8 млрд грн, на потреби Держприкордонслужби – 35,7 млрд грн, Нацгвардії – 60,5 млрд грн.

"Проте пропозицій щодо джерел покриття додаткових витрат на реалізацію проєкту акта Міністерство оборони України не надало", – йдеться у висновках Мінфіну.

Так також зазначають, що у законі "Про державний бюджет на 2026 рік" не передбачені додаткові 107,7 млрд грн на нові виплати військовим.

"Варто зазначити, що Міністерство оборони та інші силові структури заявили значну додаткову потребу в коштах на 2026 рік на виплату грошового забезпечення за чинними нормами", – зазначають у Мінфіні.

Там нагадують, що напередодні Рада ухвалила зміни до держбюджету, які передбачали 174,3 млрд грн додаткових видатків на виплати грошового забезпечення військовим. Однак ці видатки стосуються фінансування чинних умов, а не нових контрактів та доплат.

У Мінфіні додають, що Міноборони не надало пропозицій щодо заходів раціонального використання бюджетних коштів для реалізації експериментального проєкту з новими доплатами військовим, які б стосувалися оптимізації виплат грошового забезпечення, уточнення категорій військових, які отримуватимуть доплати, а також додаткових уточнень умови та розмірів виплат.

Звідки візьмуть гроші?

Попри те, що на реалізацію проєкту з додатковими виплатами військовим, коштів у бюджеті на 2026 рік не передбачено, Мінфін все одно погодив відповідну постанову (хоч із зауваженнями).

Так, за даними високопоставленого співрозмовника ЕП в уряді, держава планує профінансувати нові виплати військовим, не вносячи нових змін до бюджету.

"Фінансування буде здійснено в межах чинного бюджету Міноборони, а також резерву коштів Мінфіну", – повідомив співрозмовник ЕП.

Резерв Мінфіну, про який йдеться – це спеціальний фонд обсягом 199 млрд грн, створений на випадок додаткових фінансових потреб оборони. Такий фонд у 2026 році утворили вперше, адже додаткові потреби оборони на сотні мільярдів гривень виникають кожного року великої війни. Фонд Мінфіну мав надати можливість фінансувати ці потреби, не вносячи змін до бюджету через Верховну Раду.

За словами співрозмовника ЕП, додаткові кошти на оборону держава профінансує "комбінацією заходів". Зокрема, завдяки отриманню коштів в межах кредиту ЄС на 90 млрд євро, з яких 60 млрд євро підуть на фінансування озброєння.

Отримання цього кредиту дозволить переспрямувати кошти, які Україна планувала витратити на купівлю зброї, на фінансування виплат військовим, зокрема нових доплат.

Нагадаємо:

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що нові збільшені виплати військовим почнуть здійснювати вже у червні, а Міністерство оборони презентувало нові зміни.

"Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. 300 тисяч гривень в середньому на першій лінії", – повідомив Зеленський.

У травні президент доручив "відчутно збільшити грошове забезпечення українських військових" з урахуванням принципу справедливості. Тоді він заявив, що у травні відбудеться погодження всіх ключових деталей, а у червні реформа стартує і мають бути перші результати.